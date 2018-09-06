Курс доллара в России побил максимальные рекорды апреля 2016

Таким образом, американский доллар для россиян теперь будет стоить чуть больше 69 рублей, а валюта Евросоюза превысила 80 рублей за единицу. Последний скачек валют в России был в апреле текущего года.Одной из причин такого завышенного курса является новый виток обвинений в сторону властей Российской Федерации, относительно отравления Сергея Скрипаля, который когда-то работал в Главном разведывательном управлении (ГРУ).