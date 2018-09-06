Курс доллара в России побил максимальные рекорды апреля 2016
Рекорды по курсу доллара апреля 2016 года в Российской федерации побиты. На торгах Московской биржи доллар «взлетел» до 69 рублей.
Таким образом, американский доллар для россиян теперь будет стоить чуть больше 69 рублей, а валюта Евросоюза превысила 80 рублей за единицу. Последний скачек валют в России был в апреле текущего года.
Одной из причин такого завышенного курса является новый виток обвинений в сторону властей Российской Федерации, относительно отравления Сергея Скрипаля, который когда-то работал в Главном разведывательном управлении (ГРУ).
Таким образом, американский доллар для россиян теперь будет стоить чуть больше 69 рублей, а валюта Евросоюза превысила 80 рублей за единицу. Последний скачек валют в России был в апреле текущего года.
Одной из причин такого завышенного курса является новый виток обвинений в сторону властей Российской Федерации, относительно отравления Сергея Скрипаля, который когда-то работал в Главном разведывательном управлении (ГРУ).
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:45