АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

Курс доллара в России побил максимальные рекорды апреля 2016

Рекорды по курсу доллара апреля 2016 года в Российской федерации побиты. На торгах Московской биржи доллар «взлетел» до 69 рублей.

Курс доллара в России побил максимальные рекорды апреля 2016


Таким образом, американский доллар для россиян теперь будет стоить чуть больше 69 рублей, а валюта Евросоюза превысила 80 рублей за единицу. Последний скачек валют в России был в апреле текущего года.

Одной из причин такого завышенного курса является новый виток обвинений в сторону властей Российской Федерации, относительно отравления Сергея Скрипаля, который когда-то работал в Главном разведывательном управлении (ГРУ).

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марго Робби окажется в «Руинах» черного списка
«Эмигрировать из России в Европу»: Юлия Самойлова
Зрители «Дома-2» считают, что неудачная
Новые фото Игоря Крутого заставили его
«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые
Эксперт прокомментировал прозрение Евгения
Курс доллара в России побил максимальные рекорды
В Дели построят башни, очищающие воздух от смога
Эксперты сделали прогноз по смартфонам с
Причиной смерти Долорес О’Риордан из группы The
В сети появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"
Партии Швеции не согласны с решением
Ученые выяснили последствия отказа от мяса
Эксперты: 14-летние дети слишком молоды, для
В Тамбове сбежали из цирка верблюды и пони
В ближайшее время ожидается выпуск нового УАЗ
Президент Honor был замечен с неизвестным
Фигуристка Софья Полищук была избита после
Компания Lister продемонстрировала фото самого
«Женщина-море»: Татьяна Навка очаровала публику
Скандалы вокруг Facebook заставили пользователей
Без вкуса: Киркоров появился на «Новой волне» в
Продюсеры фильма «Empire V» запустили свою
Музей Орсе признан самым посещаемым в мире
Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в
В Ярославской области семилетний ребёнок сбил на
Клиент uTorrent Web даст возможность загружать,
Леонид Агутин презентовал клип на песню Виктора
Instagram разработает собственный онлайн-шопинг
ВОЗ: Из-за недостаточной физической активности
Просмотреть все новости