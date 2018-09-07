«На пороге вечности»: Вышел трейлер кинофильма про Винсента ван Гога
5 сентября на платформе YouTube вышел первый трейлер киноленты «Ван Гог. На пороге вечности». Роль великого живописца сыграл Уиллем Дефо.
Режиссером фильма является Джулиан Шнабель, который ранее выпустил ряд биографических картин. В трейлере показана встреча Винсент ван Гога с Полем Гогеном.
В кинофильме также снялись Оскар Айзек, Руперт Френд и Мадс Миккельсен. Ожидается, что на широкие экраны фильм выйдет в 2019 году.
Режиссером фильма является Джулиан Шнабель, который ранее выпустил ряд биографических картин. В трейлере показана встреча Винсент ван Гога с Полем Гогеном.
В кинофильме также снялись Оскар Айзек, Руперт Френд и Мадс Миккельсен. Ожидается, что на широкие экраны фильм выйдет в 2019 году.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:05