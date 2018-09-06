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В Турции на дне озера нашли римскую базилику, затонувшую в IIX веке

В Турции озеро Изник знаменито не только природными красотами. На дне водохранилища обнаружили старинную церковь, которая много веков скрывалась под водой.

В Турции на дне озера нашли римскую базилику, затонувшую в IIX веке


Впервые очертания масштабного строения заметили благодаря аэрофотосъемке, после чего на Изник потянулись археологические экспедиции. Разрушенная церковь лежит на расстоянии пятьдесят метров от берега на трехметровой глубине. По мнению историков, базилику (здание в романском стиле) построили в 390 г. н. э. Эксперты, изучая церковь, сделали вывод, что под водой может скрываться древний языческий храм. На территории Турции в 740 году произошло сильное землетрясение. Вследствие этого церковь, которая была построена на берегу озера, буквально сползла в его воды, где пребывала более 1600 лет.

Также ученые обнаружили в центральной части базилики несколько человеческих захоронений и монеты времен римских императоров Валентиниана II (375-392 г.г.) и Флавия Юлия Валента (364-378 г.н.э.). Чтобы сохранить древние памятные находки, археологи призвали создать первый турецкий подводный археологический музей.

 
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В мире / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:01
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