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Астрономы определили сложное строение магнитных полюсов Юпитера

Снимки космического аппарата Juno помогли астрономам построить модель карты магнитных полюсов Юпитера. Как оказалось, расположены они не на соответствующих противоположных сторонах планеты, информация из публикаций в журнале Nature.
Астрономы определили сложное строение магнитных полюсов Юпитера


Магнитное поле есть у Земли и многих других космических тел. Согласно исследованиям известно, что появляется оно в ходе движения проводящих жидких слоев в недрах космических объектов, а также определяет, как взаимодействует небесное тело с потоками заряженных частиц. Магнитное поле Земли можно представить на примере простого магнита, имеющего характерные признаки северного и южного полюсов.

Для построения карты магнитного поля Юпитера, использованы данные, которые передал зонд Juno. Он вышел на орбиту планеты в июле 2016 года. Как оказалось, структура поля планеты оказалась значительно сложнее земного. Похоже оно на поле магнита, изогнутого под прямым углом, концы которого деформированы. В частности, расположен один из полюсов Юпитера недалеко от экватора планеты.

Как рассказал автор исследований Кимберли Мур, представитель Гарвардского университета (США), формирование магнитного поля Юпитера объяснить очень сложно. Согласно одной из гипотез, в недрах планеты происходит взаимодействие турбулентных слоев металлического жидкого водорода, с растворенными в них горными льдами и породами. Еще одной из причин указываются долговременные и крупные атмосферные явления, от которых зависит движение вещества в составе планеты без твердой поверхности.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:30
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