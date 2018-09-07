Астрономы определили сложное строение магнитных полюсов Юпитера

Магнитное поле есть у Земли и многих других космических тел. Согласно исследованиям известно, что появляется оно в ходе движения проводящих жидких слоев в недрах космических объектов, а также определяет, как взаимодействует небесное тело с потоками заряженных частиц. Магнитное поле Земли можно представить на примере простого магнита, имеющего характерные признаки северного и южного полюсов.Для построения карты магнитного поля Юпитера, использованы данные, которые передал зонд Juno. Он вышел на орбиту планеты в июле 2016 года. Как оказалось, структура поля планеты оказалась значительно сложнее земного. Похоже оно на поле магнита, изогнутого под прямым углом, концы которого деформированы. В частности, расположен один из полюсов Юпитера недалеко от экватора планеты.Как рассказал автор исследований Кимберли Мур, представитель Гарвардского университета (США), формирование магнитного поля Юпитера объяснить очень сложно. Согласно одной из гипотез, в недрах планеты происходит взаимодействие турбулентных слоев металлического жидкого водорода, с растворенными в них горными льдами и породами. Еще одной из причин указываются долговременные и крупные атмосферные явления, от которых зависит движение вещества в составе планеты без твердой поверхности.