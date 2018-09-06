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В Дели построят башни, очищающие воздух от смога

В столице Индии Дели построят несколько башен в сто метров высотой, которые позволят очистить городской воздух от смертоносного смога. Проект представила компания Znera (Дубаи).

В Дели построят башни, очищающие воздух от смога


Дели считается одним из самых грязных городов планеты. Промышленные отходы, автомобили на дизельном топливе и множество электростанций сильно загрязнили окружающую среду и воздух в городе. Компания Znera предложила властям города Дели свой архитектурный проект, он заключается в постройке воздухоочистительных гигантских башен. Их высота составит около ста метров, что позволит охватить широкий диапазон окружающей среды.

Разместят гигантские очистители по ключевым местам города. В основании каждой из них поместят мощные фильтры, которые будут пропускать через себя смог и выталкивать его наверх по основанию. Каждый день такая «башня-фильтр» способна производить около трех млн. кубических метров чистого и свежего воздуха. Углеродное накопление на фильтрах можно использовать для создания ресурсов, например, чернил, графена или бетона.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:33
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