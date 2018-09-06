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Партии Швеции не согласны с решением правительства о согласии на постройку газопровода “Северный поток - 2”

Правительство Швеции подтвердило согласие на строительство газопровода “Северный поток - 2”, однако представители некоторых партии не согласны с этим решением. Представители парламента просят Евросоюз вмешаться в данное решение.

Партии Швеции не согласны с решением правительства о согласии на постройку газопровода “Северный поток - 2”


Согласно проекту, две нити газопровода будут проложены по дну Балтийского моря и пройдут, в том числе, через часть водного пространства Швеции. По информации шведских СМИ, решение правительства кажется им крайне спорным. Представитель партии Умеренной коалиции Карин Энстрем заявляет, что “Северный поток - 2” их не устраивает. Строительство данного газопровода, по ее словам, может причинить Швеции определенные проблемы в отношении энергетической политики. Кроме того, это может отразиться также на окружающей среде и безопасности.

Представители компании Nord Stream 2 AG сообщили, что укладка труб на территории Финляндии начнется уже через несколько дней. Также подготовку ведут в Германии и России, исходя из чего шанс того, что строительство газопровода прекратят, крайне мал.

 
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Политика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:46
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