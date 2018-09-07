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Хакеры научились взламывать браузер Google Chrome через Wi-Fi

Специалисты из компании SureCloud, отвечающей за компьютерную безопасность сообщили, что браузер Google Chrome может помочь злоумышленникам во взломе чужого компьютера. Если пользователь работает через Chrome – взлом компьютера дело пары минут.

Хакеры научились взламывать браузер Google Chrome через Wi-Fi


Как сообщают представители SureCloud, для взлома злоумышленникам необходимо подключиться к той же сети wi-fi что и жертва. Далее, если жертва открывает браузер Chrome, там может появиться некая страница, напоминающие стандартные меню маршрутизатора. Пользователь, не задумываясь, впишет пароль и нажмет продолжить. С этого момента все пароли от всех социальных сетей, почт, даже номера кредитных карт находятся в доступе у злоумышленника.

На данный момент нет надежной защиты от такого рода хакерской атаки. Эксперты рекомендуют не подключаться к ненадежным сетям wi-fi, не заходить на непроверенные сайты, а также быть внимательными при виде беспричинно появившегося окна. По неподтвержденным данным , такая проблема, хоть и в меньших масштабах, встречается и в других браузерах, так что простое прекращение использования Google Chrome не приведет к повышению уровня безопасности в целом.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:03
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