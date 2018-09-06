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Разработчики официально представили модель смартфона Vivo V11

Китайские разработчики представили официально первый среднебюджетный смартфон Vivo V11. Отличает его поддержка дактилоскопического сканера и AMOLED экрана с разрешением Full HD+.
Разработчики официально представили модель смартфона Vivo V11


Как отметили эксперты, одно из достоинств гаджета - встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, а также маленькие размеры нижнего выреза, точно соответствующего фронтальной камере. Динамик размещен на верхней части в аккуратной прорези. В результате дисплей занял 91,2% всей передней панели смартфона.

Основную камеру производитель оснастил двумя датчиками 12 и 5 мегапикселей, а фронтальная камера снимает с качеством 25 мегапикселей. Обе камеры смартфона поддерживают технологии искусственного интеллекта.

Аккумуляторная батарея поддерживает функцию быстрой зарядки, ее емкость равняется 3400 мАч. Работает Vivo V11 на базе ОС Android 8.1, интерфейсная надстройка Funtouch 4.5. Поступит в продажу устройство в двух цветах. Стоимость смартфона еще не названа, согласно предварительной информации она может составить 350 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:00
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