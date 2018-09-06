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В Тамбове сбежали из цирка верблюды и пони

Из цирка на территории Тамбова сбежали несколько животных. Речь, предположительно, ведётся о двух верблюдах, одной лошади, а также пони. В соцсети «Вконтакте» выложили видеоролик, на котором видно, как верблюды бегут на большой скорости по проезжей части Набережной.

В Тамбове сбежали из цирка верблюды и пони


Потом они убегают на тротуары. По дороге в это время также осуществляют езду транспортные средства. Как стало известно, в Тамбове в эти дни осуществляет гастроли Московский Цирк Шапито Арена Ягуар шатёр которого разместили на территории стадиона «Динамо». Как гласит афиша, представления должны начаться уже с 8 сентября. В свою очередь организаторы заявляют звёздные шоу бенгальских тигров, африканских львов, разнообразные номера в рамках программы «Полосатый рейс».

В настоящее время судьба животных остаётся пока неизвестной. При этом телефон организаторов является недоступным. По словам пользователей Сети нужно радоваться, что не сбежали бенгальские тигры, а также львы.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:19
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