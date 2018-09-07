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Мировой отзыв автомобилей Toyota коснется и России

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota заявила о мировом отзыве более 1 млн своих автомобилей. Данный отзыв коснется и России.

Мировой отзыв автомобилей Toyota коснется и России


Под массовый возврат попали две версии гиганта: C-HR и гибридный Prius. В заявлении упомянуты только две страны, в которых ездят данные модели, это Япония, где насчитывается 554000 штук, и США, там ездят 192000 штук. Однако уже известно, что на территории Российской Федерации число автомобилей Prius составляет 226 шт., но это касается лишь тех версий, которые выпускались в период с августа 2016 года по май нынешнего.

Причиной массового возврата данных версий на сервис является возможность возгорания некоторых проводов, которые износившись, становятся более подверженными воспламенению. По словам представителей компании Toyota, ими уже был зафиксирован один случай, но все обошлось, и никто не пострадал.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:02
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