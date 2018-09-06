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Фигуристка Софья Полищук была избита после тренировки

Российская фигуристка Софья Полищук была избита бывшим партнером и возлюбленным после тренировки. Вследствие этого спортсменка получила серьезные травмы.

Фигуристка Софья Полищук была избита после тренировки


Молодой человек напал на девушку, когда та возвращалась домой. Злоумышленник хотел забрать ее мобильной телефон. На сопротивление девушки он ответил кулаками. Врачи зафиксировали у фигуристки множественные гематомы и ушибы в области шеи. Правоохранительные органы в данное время проводят необходимые проверки.

Александр Горшков, являющийся президентом ФФКР, пообещал, что выяснит ситуацию по поводу нападения на российскую фигуристку Софью Полищук. По его словам, тренер и спортивная школа не проинформированы о данном инциденте.

 
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Происшествия / Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50
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