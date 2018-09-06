Фигуристка Софья Полищук была избита после тренировки

Молодой человек напал на девушку, когда та возвращалась домой. Злоумышленник хотел забрать ее мобильной телефон. На сопротивление девушки он ответил кулаками. Врачи зафиксировали у фигуристки множественные гематомы и ушибы в области шеи. Правоохранительные органы в данное время проводят необходимые проверки.Александр Горшков, являющийся президентом ФФКР, пообещал, что выяснит ситуацию по поводу нападения на российскую фигуристку Софью Полищук. По его словам, тренер и спортивная школа не проинформированы о данном инциденте.