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Эксперты сделали прогноз по смартфонам с поддержкой 5G на 2019 год

Большинство производителей гаджетов постепенно переходят на применение 4G, только следующее поколение передачи данных, по технологии 5G, потребует полного обновления моделей. При этом эксперты делают прогнозы, что подобные смартфоны на рынке появятся уже в следующем году.
Эксперты сделали прогноз по смартфонам с поддержкой 5G на 2019 год


Специалисты решили составить перечень возможных новинок в данном сегменте, который сразу начат известным брендом Xiaomi.
Компания уже в октябре готовит выпуск Mi Mix 3 с поддержкой 5G. Модель будет оборудована экраном 6,4 дюйма, Android 8.0 и 4-ядерным чипом Kryo 385.

Следующей компанией идет Motorola, выпустившая дополнение для Moto Z3, представленное дополнительным аксессуаром 5G Moto Mod, увеличивающим пропускную способности девайса. Благодаря дополнению, функционал устройства максимально соответствует новой технологии. Сам Moto Z3 оснащен Snapdragon 835, Android 8.1 Oreo, а так же 6,0-дюймовым экраном Super AMOLED.

Не менее известным производителем OnePlus, в октябре готовится запуск преемника 6-го смартфона, а вторая модель с 5G запланирована на начало следующего года.

Новая модель от LG на рынки попадет в 1-й половине следующего года. Подробностей о гаджете еще нет.

Не отстают в данном сегменте Samsung, Vivo и Huawei. Последняя планирует выпуск гаджета на 5G ориентировочно в 3-м квартале 2019-го. Свою версию специалисты Vivo намерены запустить в 2019-м. Работает над новым устройством и Samsung, возможности которого будут поддерживать новую технологию 5G.

Многими компаниями-производителями гаджетов на базе ОС Android, начата активная разработка девайсов для технологии 5G. В намерениях Apple применение чипов от Qualcomm, поддерживающих модемы 5G.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:20
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