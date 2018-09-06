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В сети появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"

Состоялась премьера трейлера фильма “Курск”. Картина повествует о подводной лодке в Баренцевом море, коротая в 2000 году потерпела крушение по неизвестным причинам.

В сети появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"


В фильме будет показана трагическая история команды подводной лодки “Курск”. Точнее гибель 88 человек от взрыва и еще 23 от нехватки кислорода. Основой для фильма стала книга “Время умирать”, написанная Робертом Муром в 2002 году. Книга повествует о событиях того года, а также раскрывает взгляд автора на проблему и вопрос о том, была ли возможность спасти экипаж.

Изначально в фильме планировалось показать Путина, но режиссер отказался от этой идеи. Мировая премьера картины “Курск” намечена на кинофестивале в Торронто. О дате появлении фильмах в отечественных кинотеатрах пока сведений нет.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:56
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