В сети появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"

В фильме будет показана трагическая история команды подводной лодки “Курск”. Точнее гибель 88 человек от взрыва и еще 23 от нехватки кислорода. Основой для фильма стала книга “Время умирать”, написанная Робертом Муром в 2002 году. Книга повествует о событиях того года, а также раскрывает взгляд автора на проблему и вопрос о том, была ли возможность спасти экипаж.Изначально в фильме планировалось показать Путина, но режиссер отказался от этой идеи. Мировая премьера картины “Курск” намечена на кинофестивале в Торронто. О дате появлении фильмах в отечественных кинотеатрах пока сведений нет.