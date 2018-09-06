В сети появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"
Состоялась премьера трейлера фильма “Курск”. Картина повествует о подводной лодке в Баренцевом море, коротая в 2000 году потерпела крушение по неизвестным причинам.
В фильме будет показана трагическая история команды подводной лодки “Курск”. Точнее гибель 88 человек от взрыва и еще 23 от нехватки кислорода. Основой для фильма стала книга “Время умирать”, написанная Робертом Муром в 2002 году. Книга повествует о событиях того года, а также раскрывает взгляд автора на проблему и вопрос о том, была ли возможность спасти экипаж.
Изначально в фильме планировалось показать Путина, но режиссер отказался от этой идеи. Мировая премьера картины “Курск” намечена на кинофестивале в Торронто. О дате появлении фильмах в отечественных кинотеатрах пока сведений нет.
В фильме будет показана трагическая история команды подводной лодки “Курск”. Точнее гибель 88 человек от взрыва и еще 23 от нехватки кислорода. Основой для фильма стала книга “Время умирать”, написанная Робертом Муром в 2002 году. Книга повествует о событиях того года, а также раскрывает взгляд автора на проблему и вопрос о том, была ли возможность спасти экипаж.
Изначально в фильме планировалось показать Путина, но режиссер отказался от этой идеи. Мировая премьера картины “Курск” намечена на кинофестивале в Торронто. О дате появлении фильмах в отечественных кинотеатрах пока сведений нет.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:56