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Сергей Жорин: Елена Степаненко отказалась хранить ценное имущество Евгения Петросяна

Дело о разделе имущества Елена Степаненко и Евгения Петросяна в бракоразводном процессе получило новый поворот. Сергей Жорин, являющийся адвокатом юмориста, рассказал, что супруга артиста не захотела принимать ценности - картины, статуэтки, редкие киноленты и книги.

Сергей Жорин: Елена Степаненко отказалась хранить ценное имущество Евгения Петросяна


Он отметил, что решение по поводу наложения ареста на совместно нажитое в браке имущество было передано правозащитникам Елены Степаненко. Сергей Жорин подчеркнул, что это требование было выдвинуто адвокатами артистки. При этом супруга шоумена позже отказалась от выполнения судебного решения. Юрист Евгения Вагановича предполагает, что жена артиста специально затягивает процесс, потому что передумала разводиться. По его мнению, действия Елены Григорьевны направлены на то, чтобы супруг либо согласился на раздел имущества, или же отказался разводиться.

Сергей Жорин: Елена Степаненко отказалась хранить ценное имущество Евгения Петросяна


О разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало известно в августе. Первой в суд обратилась артистка, потребовав отдать ей 80 процентов совместно нажитого имущества. Однако в ответном иске юморист попросил разделить всё пополам.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00
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