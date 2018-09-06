Эксперты: 14-летние дети слишком молоды, для пользования смартфонами

Специалисты заявляют, что ответственность за социальное воспитание лежит только на родителях. Если ребенок заходит в какое-то приложение, то родитель должен знать, как пользоваться им, чтобы отслеживать с кем и на какие темы общается ребенок в Интернете. Ведь чаще всего мошенники пользуются наивностью именно «маленьких» юзеров. Также нужно помнить, что ребенок может «наткнуться» на запрещенный контент, который не предназначен для детской психики.Эксперты призывают родителей лучше изучить свои смартфоны и четко знать, какие приложения на нем установлены. Им нужно уметь выключать программы, которые детям видеть не нужно. Стоит запретить отпрыскам брать девайс с собой в постель, ведь известно, что «голубой экран» мешает качественному сну человека, а для сна малышей тем более.