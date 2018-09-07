Ученые выяснили, какие факторы влияют на простоту запоминаемости пароля
Ученые из Ратгерского Университета и Университета Аалто провели исследование на тему запоминаемости паролей, и что на это влияет. Их на это подтолкнуло то, что многие сайты указывают на уровень сложности пароля, но не помогают его создать.
109 человек приняли участие в эксперименте, впрочем, пятеро отсеялись почти сразу. Возраст участников варьировался от 18 до 62 лет, количество женщин и мужчин было примерно равно. Ученые предложили участникам создать восемь паролей и просто периодически их использовать для авторизации аккаунтов. Ученые хотели приблизить условия эксперимента к повседневной жизни, когда использование тех или иных аккаунтов происходит по мере необходимости.
В результате эксперимента было выяснено, что на запоминаемость пароля влияет не столько длина, а также разнообразие символов, сколько частота использования. Однако участники не смогли создать одновременно простой в запоминании и безопасный пароль. Это означает, что в теории люди могут запомнить почти любой пароль, однако не хотят тратить на это время, считая порой задачу слишком сложной.
109 человек приняли участие в эксперименте, впрочем, пятеро отсеялись почти сразу. Возраст участников варьировался от 18 до 62 лет, количество женщин и мужчин было примерно равно. Ученые предложили участникам создать восемь паролей и просто периодически их использовать для авторизации аккаунтов. Ученые хотели приблизить условия эксперимента к повседневной жизни, когда использование тех или иных аккаунтов происходит по мере необходимости.
В результате эксперимента было выяснено, что на запоминаемость пароля влияет не столько длина, а также разнообразие символов, сколько частота использования. Однако участники не смогли создать одновременно простой в запоминании и безопасный пароль. Это означает, что в теории люди могут запомнить почти любой пароль, однако не хотят тратить на это время, считая порой задачу слишком сложной.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:03