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Ученые выяснили, какие факторы влияют на простоту запоминаемости пароля

Ученые из Ратгерского Университета и Университета Аалто провели исследование на тему запоминаемости паролей, и что на это влияет. Их на это подтолкнуло то, что многие сайты указывают на уровень сложности пароля, но не помогают его создать.

Ученые выяснили, какие факторы влияют на простоту запоминаемости пароля


109 человек приняли участие в эксперименте, впрочем, пятеро отсеялись почти сразу. Возраст участников варьировался от 18 до 62 лет, количество женщин и мужчин было примерно равно. Ученые предложили участникам создать восемь паролей и просто периодически их использовать для авторизации аккаунтов. Ученые хотели приблизить условия эксперимента к повседневной жизни, когда использование тех или иных аккаунтов происходит по мере необходимости.

В результате эксперимента было выяснено, что на запоминаемость пароля влияет не столько длина, а также разнообразие символов, сколько частота использования. Однако участники не смогли создать одновременно простой в запоминании и безопасный пароль. Это означает, что в теории люди могут запомнить почти любой пароль, однако не хотят тратить на это время, считая порой задачу слишком сложной.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:03
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