Ученые выяснили, какие факторы влияют на простоту запоминаемости пароля

109 человек приняли участие в эксперименте, впрочем, пятеро отсеялись почти сразу. Возраст участников варьировался от 18 до 62 лет, количество женщин и мужчин было примерно равно. Ученые предложили участникам создать восемь паролей и просто периодически их использовать для авторизации аккаунтов. Ученые хотели приблизить условия эксперимента к повседневной жизни, когда использование тех или иных аккаунтов происходит по мере необходимости.В результате эксперимента было выяснено, что на запоминаемость пароля влияет не столько длина, а также разнообразие символов, сколько частота использования. Однако участники не смогли создать одновременно простой в запоминании и безопасный пароль. Это означает, что в теории люди могут запомнить почти любой пароль, однако не хотят тратить на это время, считая порой задачу слишком сложной.