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В Ярославской области семилетний ребёнок сбил на авто мать и спровоцировал ДТП

Семилетний ребёнок сбил на родительском авто свою маму и спровоцировал ДТП. Инцидент случился в Ярославской области в городе Рыбинске. В Сети выложили видео случившегося.

В Ярославской области семилетний ребёнок сбил на авто мать и спровоцировал ДТП


Мальчик после того как совершил наезд на свою мать, спровоцировал тройное дорожно-транспортное происшествие, которое было зафиксировано камерами наружного видеонаблюдения. Из видео видно, как из двора задним ходом вылетает авто и врезается в два припаркованных автомобиля. К авто после этого подбежала женщина. Очевидцы отмечают, что ребёнок забрался в машину, чтобы сделать тише музыку, однако нечаянно нажал на педаль газа. При этом машина тронулась с места. Владелица Mitsubishi попыталась запрыгнуть в салон, однако машина сбила её с ног водительской открытой дверью. В этот момент на заднем сиденье иномарки находился трехлетний ребёнок. Транспортное средство с двумя детьми пролетело на приличной скорости двор и остановилось, только когда врезалось в два других авто на парковке.



Дети в результате ДТП не пострадали, отделавшись испугом. Женщину, по словам очевидцев, отвезли на «скорой помощи» в городскую больницу. В отделе ГИБДД поздней уточнили, что вследствие ДТП в рыбинскую больницу №2 госпитализирована была 35-летняя женщина, которой придётся нести ответственность за содеянный поступок своего ребёнка. Женщина вынуждена будет объяснить, каким образом её ребёнок оказался в иномарке, а также компенсировать ущерб, который был нанесён чужим авто.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:47
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