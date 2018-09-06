Президент Honor был замечен с неизвестным гаджетом на руке

Недавно выпущенный Xiaomi Mi Band 3 обладает большим экраном, однако, не цветным. Honor Band 3 также обладает черно-белым экраном, исходя из чего очевидцы сделали вывод что это новинка Honor Band 4, который еще даже не был анонсирован.Еще одной особенностью гаджета является то, что экран остается включенным перманентно, впрочем не полностью. Отображается лишь важная информация, что может быть признаком Always on Display. Данная функция ранее не использовалась в фитнес браслетах, однако ее внедрение, в перспективе, позволит сохранять включенным монитор устройства сколько угодно, при этом без существенных энергетических затрат.В ближайшее время следует ожидать заявлений от представителей Honor. Вероятно уже в скором времени устройство будет анонсировано.