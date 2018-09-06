АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

Президент Honor был замечен с неизвестным гаджетом на руке

Президент Компании Honor, Чжао Мин, недавно был замечен на улице в Китае с неизвестным гаджетом на руке. Устройство сразу привлекло внимание прохожих, так как экран был цветным и дисплей работал все время.

Президент Honor был замечен с неизвестным гаджетом на руке


Недавно выпущенный Xiaomi Mi Band 3 обладает большим экраном, однако, не цветным. Honor Band 3 также обладает черно-белым экраном, исходя из чего очевидцы сделали вывод что это новинка Honor Band 4, который еще даже не был анонсирован.Еще одной особенностью гаджета является то, что экран остается включенным перманентно, впрочем не полностью. Отображается лишь важная информация, что может быть признаком Always on Display. Данная функция ранее не использовалась в фитнес браслетах, однако ее внедрение, в перспективе, позволит сохранять включенным монитор устройства сколько угодно, при этом без существенных энергетических затрат.

В ближайшее время следует ожидать заявлений от представителей Honor. Вероятно уже в скором времени устройство будет анонсировано.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ближайшее время ожидается выпуск нового УАЗ
Президент Honor был замечен с неизвестным
Фигуристка Софья Полищук была избита после
Компания Lister продемонстрировала фото самого
«Женщина-море»: Татьяна Навка очаровала публику
Скандалы вокруг Facebook заставили пользователей
Без вкуса: Киркоров появился на «Новой волне» в
Продюсеры фильма «Empire V» запустили свою
Музей Орсе признан самым посещаемым в мире
Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в
В Ярославской области семилетний ребёнок сбил на
Клиент uTorrent Web даст возможность загружать,
Леонид Агутин презентовал клип на песню Виктора
Instagram разработает собственный онлайн-шопинг
ВОЗ: Из-за недостаточной физической активности
Восьмой сезон «Американская история ужасов»
Учёные: Занятия теннисом продлевают жизнь в
В Индии отменили уголовную статью за однополую
Обзор 360-камеры Wunder360 C1
Первый российский кабриолет «Руссо-Балт» С-24/30
Глюкоза продемонстрировала «правильное» нижнее
По «Властелину колец» выпустят бесплатную
Детский писатель Андрей Усачев обвиняет
Минтруд предложил создать в офисах детские комнаты
Зрители «Дома-2» требуют изгнания Виктора
Зрители шоу «Замуж за Бузову» определились с
Александра Черно на Острове любви поправилась на
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил стать
Из-за телепроекта «Дом-2» Александра Черно
General Motors и SAIC опубликовали фото нового
Просмотреть все новости