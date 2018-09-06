Компания Lister продемонстрировала фото самого быстрого кросса F-Pace

Обычная вариация Jaguar F-Pace способна осуществлять разгон до 283 км/ч. Самым быстрым транспортным средством сегмента является Lamborghini Urus. Максимальная скорость автомобиля составляет 305 км/ч. Модель за счёт доработок Lister способна разгонятся максимум до 322 км/ч. Производитель также начал приём заказов на новую версию. Вследствие этого в сети стали появляться изображения транспортного средства. Между тем технические характеристики пока держатся в секрете. Согласно ожиданиям, всего должны выпустить 250 единиц авто Lister F-Pace.Раньше опубликовали тизер, на котором было показано транспортное средство, окрашенное в зелёный цвет. Однако в финальной версии автомобиль получит черную расцветку с желтыми акцентами.