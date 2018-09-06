«Женщина-море»: Татьяна Навка очаровала публику снимком в белоснежном наряде

Татьяна Навка снова очаровала подписчиков своего микроблога интересной публикацией снимка с морского побережья. На кадре фигуристка позирует в белоснежном сарафане на деревянном пирсе, интригующе глядя прямо в объектив, вытянув при этом одну руку в сторону. Некоторые в комментариях сравнили супругу Дмитрия Пескова с ангелом, расправляющим крыло, но учитывая тот факт, что пост Навка подписала словами Евгения Евтушенко «Женщина всегда чуть-чуть как море..», пользователи так и прозвали её «женщина-море».Всего за сутки с момента публикации фотографии в Instagram, её оценили более 18 тысяч пользователей, а комментарии оставили уже 200 человек.