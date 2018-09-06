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Клиент uTorrent Web даст возможность загружать, воспроизводить и сканировать на предмет угроз одновременно

Компания BitTorrent выпустила браузерную версию торрента, uTorrent Web. Внешне данный клиент напоминает сайт, на котором есть поисковая система, которая, тем не менее, перенаправляет в Google. В новую версию также встроен антивирус.

Клиент uTorrent Web даст возможность загружать, воспроизводить и сканировать на предмет угроз одновременно


Браузерная версия уникальна тем, что позволяет воспроизводить загружаемые файлы прямо во время загрузки. Это может значительно повысить удобство, так как ранее, из-за ограниченной скорости интернета, приходилось делать выбор между загрузкой видео или его воспроизведением на каком-либо сайте. Однако uTorrent Web необходимо сперва скачать, чтобы воспользоваться его функциями.

Предыдущая версия торрента, без возможности воспроизведения по ходу загрузки, останется доступна пользователям, но ее название сменится на uTorrent Classic. Новый клиент также будет обладать ощутимым преимуществом перед старой версией – в него встроен сканер вирусов. Разумеется, он не сможет выполнять функцию настоящей антивирусной программы. Вместо этого, данный антивирус будет сканировать загружаемые файлы и предупреждать о возможной угрозе.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:30
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