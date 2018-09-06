В Индии отменили уголовную статью за однополую любовь
В Индии коллегия Верховного суда, состоящая из 5-ти человек, декриминализовала гомосексуальные связи. Ранее в суд поступило пять петиций, касающихся этого вопроса.
Коллегией было единогласно признано недействительными положения ст. 377 УК Индии, по которой за однополые связи могли оштрафовать или арестовать на десять лет. Данный закон был принят в 1960 году.
Один из судей заявил, что данная статья демонстрирует «анахроничное колониальное право», она основана на гендерных стереотипах. Однако ст. 377 продолжит регулировать вопросы, которые касаются связей по принуждению, зоофилии и сношений с несовершеннолетними.
Коллегией было единогласно признано недействительными положения ст. 377 УК Индии, по которой за однополые связи могли оштрафовать или арестовать на десять лет. Данный закон был принят в 1960 году.
Один из судей заявил, что данная статья демонстрирует «анахроничное колониальное право», она основана на гендерных стереотипах. Однако ст. 377 продолжит регулировать вопросы, которые касаются связей по принуждению, зоофилии и сношений с несовершеннолетними.