Без вкуса: Киркоров появился на «Новой волне» в похожем на пижаму цветастом костюме
Филипп Киркоров шокировал публику на «Новой волне» похожим на пижаму цветастым костюмом. Поклонники артиста разошлись во мнениях по поводу того, является ли это индивидуальным стилем поп-короля, либо же он продемонстрировал вопиющее отсуствие вкуса.
С тех пор, как в Сочи стартовал ежегодный конкурс «Новая волна», внимание публики приковано к гостям и постоянным судьям мероприятия. Одним из них является известный своими эпатажными нарядами Филипп Киркоров. Фанаты уже видели его в одежде с перьями, стразами и пёстрыми надписями, но никто не ожидал, что на конкурсе такого масштаба он появится в похожем на пижаму цветастом костюме. Некоторые даже пошутили, что поп-король ради снимка с Ани Лорак позаимствовал у певицы её спальный костюм.
Несмотря на критику и насмешки, преданные фанаты считают Филиппа Киркорова ярким примером мужчины, у которого присутствует не только хороший вкус, но и талант одеваться броско и стильно, что идёт не многим.
С тех пор, как в Сочи стартовал ежегодный конкурс «Новая волна», внимание публики приковано к гостям и постоянным судьям мероприятия. Одним из них является известный своими эпатажными нарядами Филипп Киркоров. Фанаты уже видели его в одежде с перьями, стразами и пёстрыми надписями, но никто не ожидал, что на конкурсе такого масштаба он появится в похожем на пижаму цветастом костюме. Некоторые даже пошутили, что поп-король ради снимка с Ани Лорак позаимствовал у певицы её спальный костюм.
Несмотря на критику и насмешки, преданные фанаты считают Филиппа Киркорова ярким примером мужчины, у которого присутствует не только хороший вкус, но и талант одеваться броско и стильно, что идёт не многим.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:15