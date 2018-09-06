Без вкуса: Киркоров появился на «Новой волне» в похожем на пижаму цветастом костюме

С тех пор, как в Сочи стартовал ежегодный конкурс «Новая волна», внимание публики приковано к гостям и постоянным судьям мероприятия. Одним из них является известный своими эпатажными нарядами Филипп Киркоров. Фанаты уже видели его в одежде с перьями, стразами и пёстрыми надписями, но никто не ожидал, что на конкурсе такого масштаба он появится в похожем на пижаму цветастом костюме. Некоторые даже пошутили, что поп-король ради снимка с Ани Лорак позаимствовал у певицы её спальный костюм.Несмотря на критику и насмешки, преданные фанаты считают Филиппа Киркорова ярким примером мужчины, у которого присутствует не только хороший вкус, но и талант одеваться броско и стильно, что идёт не многим.