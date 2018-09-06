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Ученые выяснили последствия отказа от мяса

Ученые смогли разобраться, как мясо влияет на здоровье людей, и какие последствия жду человека, отказавшегося от него.

Ученые выяснили последствия отказа от мяса


Считается, что мясная диета помогла эволюции сделать из древнего человека современного Homo sapiens. Иначе говоря, витамины, содержащиеся в белках животного происхождения, добавили древнему Sapiens больше сил и поспособствовали увеличению их мозга. Но ученые решили разобраться, как именно данный продукт влияет на современного человека. И может ли человек сегодня обойтись без него, заменив другими белками.

В ходе исследований выяснилось, что совсем отказавшись от мяса, человек рискует нажить себе массу проблем. Витамины, которые содержатся в белках животного происхождения, способны помогать организму человека работать без перебоев. И если отказаться от белковой пищи, содержащей витамины животного происхождения, то это может привести к онкологическим заболеваниям, головным болям, аутоиммунным заболеваниям и резкой потере мышечной массы.



Однако сотрудники ВОЗ готовы поспорить с такими утверждениями. Они относят мясо к канцерогенным продуктам, которые способны провоцировать онкологические болезни. Конечно, в вегетарианстве есть свои положительные моменты, но нужно помнить, что все хорошо в меру. Прежде чем отказываться от употребления мяса и продуктов на его основе, стоит позаботиться о качественной «замене» животного белка, чтобы организм получал необходимое количество витаминов и микроэлементов.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:37
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