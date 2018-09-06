Первый российский кабриолет «Руссо-Балт» С-24/30 продают за 140 000 000 рублей

Пробег автомобиля достигает не больше 1 000 км. Транспортное средство оснащалось 4,5-литровой силовой установкой, производительность которой составляла 30 лошадиных сил. Вместе с данным двигателем в паре осуществляла работу трёхскоростная коробка переключения передач. Рига – Санкт-Петербург – это первый маршрут, по которому проехал данный автомобиль. Кабриолет его смог преодолеть за восемь часов.Версия «Руссо-Балт» С-24/30 оборудована лобовым стеклом, тентом, деревянными коробками для инструментов, электрическими фарами. Натуральная кожа в данном случае использовалась как материал отделки салона транспортного средства.