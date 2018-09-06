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Первый российский кабриолет «Руссо-Балт» С-24/30 продают за 140 000 000 рублей

Первый российский кабриолет версии «Руссо-Балт» С-24/30, выпущенный ещё в 1909 г, продают на страницах популярного портала «Авито». Транспортное средство реализуют за 140 000 000 рублей.

Первый российский кабриолет «Руссо-Балт» С-24/30 продают за 140 000 000 рублей


Пробег автомобиля достигает не больше 1 000 км. Транспортное средство оснащалось 4,5-литровой силовой установкой, производительность которой составляла 30 лошадиных сил. Вместе с данным двигателем в паре осуществляла работу трёхскоростная коробка переключения передач. Рига – Санкт-Петербург – это первый маршрут, по которому проехал данный автомобиль. Кабриолет его смог преодолеть за восемь часов.

Версия «Руссо-Балт» С-24/30 оборудована лобовым стеклом, тентом, деревянными коробками для инструментов, электрическими фарами. Натуральная кожа в данном случае использовалась как материал отделки салона транспортного средства.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:37
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