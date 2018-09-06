Учёные: Занятия теннисом продлевают жизнь в среднем на 10 лет

Наука уже давно доказала пользу физической активности для качества и длительности человеческой жизни. Несмотря на это, американским учёным стало интересно, какой же вид спорта лучше всего влияет на данный аспект. В рамках масштабного исследования, участие в котором приняли более 8 тысяч добровольцев, эксперты установили, что теннис продлевает жизнь его приверженцев в среднем на 10 лет. Для сравнения, по результатам тех же наблюдений, люди, увлекающиеся бадминтоном, проживают на 6 лет больше физически неактивных, а футболом — на 5 лет.Эксперты предполагают, что такое преимущество тенниса перед другими видами спорта связано не только с физической нагрузкой, но и с социальным аспектом, ведь командная игра предполагает постоянное общение и взаимную поддержку, что тоже положительно сказывается на средней продолжительности жизни.