Из-за телепроекта «Дом-2» Александра Черно лишилась всех своих друзей

«На душе так много наболело... Так хочется вспомнить «наши вечера» поделиться горестью и радостью. Выговориться элементарно... Короче мне очень не хватает подружки-жилетки. А здесь я никому не доверяю. Не забывайте пожалуйста о своих друзьях. Особенно тогда, когда они в вас нуждаются», - написала Саша.

Ни для кого не секрет, что приходя в периметр ребята буквально теряют связь с внешним миром, поскольку телефоны им выдают всего на несколько часов в вечернее время и они едва успевают поговорить со своими родственниками, не говоря уже о друзьях и знакомых.Так, к примеру, недавно тему дружбы подняла экс-звезда телестройки Анна Якукина, которая очень расстроилась из-за того, что по возвращению на проект Алиана Устиненко практически полностью прекратила с ней общение, ходя до этого у них были прекрасные отношения.О потере друзей несколько дней назад решила рассказать и Александра Черно. Этой теме она посвятила целый пост в своем микроблоге.Девушка рассказала, что до прихода на «Дом-2» у нее было 3 лучшие подруги, 2 лучших друга и немалое количество других ребят-приятелей. Однако сейчас с ней осталась лишь одна подруга, но та тесная связь, которая держала их вместе нарушилась и теперь они стали не такими близкими, как раньше.Черно призналась, что ей очень обидно из-за того, что так получилось. Сейчас у нет такого человека, которому бы она могла позвонить и раскрыть душу, рассказать все как есть, возможно получить совет.Однако поддержки не получила, ведь за то время, что девушка живет на проекте, она неоднократно доказывала, что дружить не умеет, ведь может подставить и предать в любой момент. И по мнению публики, возлюбленная Иосифа Оганесяна была такой и до прихода на телестройку, о чем свидетельствует история с кредитами, которые за нее несколько лет выплачивали обманутые знакомые.