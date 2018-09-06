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Из-за телепроекта «Дом-2» Александра Черно лишилась всех своих друзей

«Дом-2» уже давно перестал быть проектом, в котором участники строят любовь, ведь большой акцент в эфирах делается также и на дружбе, сотрудничестве, ненависти, взаимоотношениях внутри семейных пар и так далее.

Ни для кого не секрет, что приходя в периметр ребята буквально теряют связь с внешним миром, поскольку телефоны им выдают всего на несколько часов в вечернее время и они едва успевают поговорить со своими родственниками, не говоря уже о друзьях и знакомых.

Из-за телепроекта «Дом-2» Александра Черно лишилась всех своих друзей

Так, к примеру, недавно тему дружбы подняла экс-звезда телестройки Анна Якукина, которая очень расстроилась из-за того, что по возвращению на проект Алиана Устиненко практически полностью прекратила с ней общение, ходя до этого у них были прекрасные отношения.

О потере друзей несколько дней назад решила рассказать и Александра Черно. Этой теме она посвятила целый пост в своем микроблоге.

Из-за телепроекта «Дом-2» Александра Черно лишилась всех своих друзей

Девушка рассказала, что до прихода на «Дом-2» у нее было 3 лучшие подруги, 2 лучших друга и немалое количество других ребят-приятелей. Однако сейчас с ней осталась лишь одна подруга, но та тесная связь, которая держала их вместе нарушилась и теперь они стали не такими близкими, как раньше.

Черно призналась, что ей очень обидно из-за того, что так получилось. Сейчас у нет такого человека, которому бы она могла позвонить и раскрыть душу, рассказать все как есть, возможно получить совет.

Из-за телепроекта «Дом-2» Александра Черно лишилась всех своих друзей

«На душе так много наболело... Так хочется вспомнить «наши вечера» поделиться горестью и радостью. Выговориться элементарно... Короче мне очень не хватает подружки-жилетки. А здесь я никому не доверяю. Не забывайте пожалуйста о своих друзьях. Особенно тогда, когда они в вас нуждаются», - написала Саша.

Однако поддержки не получила, ведь за то время, что девушка живет на проекте, она неоднократно доказывала, что дружить не умеет, ведь может подставить и предать в любой момент. И по мнению публики, возлюбленная Иосифа Оганесяна была такой и до прихода на телестройку, о чем свидетельствует история с кредитами, которые за нее несколько лет выплачивали обманутые знакомые.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:41
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