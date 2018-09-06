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Продюсеры фильма «Empire V» запустили свою ICO-кампанию

С целью финансирования съемок фильма «Empire V» («Ампир «В») по роману Виктора Пелевина, продюсеры запустили свою ICO-кампанию. Информация из публикаций официального сайта картины.
Продюсеры фильма «Empire V» запустили свою ICO-кампанию


Организаторы назвали криптовалюту - Bablos, представляющую ссылку на произведение, которое послужило основой для съемки фильма. Общий объем выпуска составил примерно 2 млн Bablos, при этом в отрытую продажу поступили 1,7 млн. В общем, продюсерами запланировано привлечение более 200 млн. руб. с помощью криптовалюты. На данные средства планируют полностью завершить съемку фильма.

Также сообщается, что после выхода на экраны картины, всем обладателям Bablos выплаты проведут пропорционально количеству у покупателя токенов. Составляют они примерно 40% от общей суммы прибыли ленты. Продолжаться выплаты будут за счет показов фильма на телевидении и продаж на носителях.

 
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Культура
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:05
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