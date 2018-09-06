Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в Instagram из-за конкурса «Человек года»
Конкурс «Человек года», который проводится в рамках телепроекта «Дом-2» среди его участников, еще не стартовал, а ссоры из-за главного приза – квартиры в Москве, начались еще около двух месяцев назад. И чем ближе день Х, тем свирепее становятся участники, особенно Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.
За все то время, что ребята находятся на реалити-шоу, им не удалось выиграть ни одного конкурса, но сейчас, после того, как они сыграли свадьбу и стали родителями замечательной малышки, Оля и Дима уверены, что удача наконец-то будет к ним благосклонна.
И до определенного момента многие зрители действительно были готовы отдать свой голос в пользу семьи, а не участников-одиночек, хотя и среди них много достойных кандидатов, к примеру, та же Марина Африкантова. Однако позже от Ильи Яббарова забеременела Алена Савкина, которая в последствии осталась одна и тоже без жилья в столице. В добавок ко всему в периметр вернулось семейство Блюменкранц, которое находится на грани развода, но хочет выиграть квартиру для своей маленькой дочери Беатрисы.
В результате шансы Рапунцель получить жилплощадь заметно уменьшились, и молодая мамочка это прекрасно понимает, от чего очень сильно нервничает и выливает свой гнев на домочадцев.
Иосифу Оганесяну за таким поведением участницы наблюдать смешно, он не понимает, почему она вдруг решила, что квартира достанется именно ей.
Супруга Дмитрия Дмитренко молчать не стала и в комментариях к посту написала, что таким как Иосиф выгодно говорить о том, что она мечтает выиграть жилье, дабы потом это обсуждалось в эфирах. Но на самом деле ничего такого она не говорила и всегда была за здоровую конкуренцию.
За все то время, что ребята находятся на реалити-шоу, им не удалось выиграть ни одного конкурса, но сейчас, после того, как они сыграли свадьбу и стали родителями замечательной малышки, Оля и Дима уверены, что удача наконец-то будет к ним благосклонна.
И до определенного момента многие зрители действительно были готовы отдать свой голос в пользу семьи, а не участников-одиночек, хотя и среди них много достойных кандидатов, к примеру, та же Марина Африкантова. Однако позже от Ильи Яббарова забеременела Алена Савкина, которая в последствии осталась одна и тоже без жилья в столице. В добавок ко всему в периметр вернулось семейство Блюменкранц, которое находится на грани развода, но хочет выиграть квартиру для своей маленькой дочери Беатрисы.
В результате шансы Рапунцель получить жилплощадь заметно уменьшились, и молодая мамочка это прекрасно понимает, от чего очень сильно нервничает и выливает свой гнев на домочадцев.
Иосифу Оганесяну за таким поведением участницы наблюдать смешно, он не понимает, почему она вдруг решила, что квартира достанется именно ей.
«Конкурс еще не начался, а борьба за первое место длится уже не один день. Странно, так как шанс на победу есть каждого, и не факт, что это будет «Рапунцель», хотя она мечтает об этом», - написал он в своем микроблоге.
Супруга Дмитрия Дмитренко молчать не стала и в комментариях к посту написала, что таким как Иосиф выгодно говорить о том, что она мечтает выиграть жилье, дабы потом это обсуждалось в эфирах. Но на самом деле ничего такого она не говорила и всегда была за здоровую конкуренцию.