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Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в Instagram из-за конкурса «Человек года»

Конкурс «Человек года», который проводится в рамках телепроекта «Дом-2» среди его участников, еще не стартовал, а ссоры из-за главного приза – квартиры в Москве, начались еще около двух месяцев назад. И чем ближе день Х, тем свирепее становятся участники, особенно Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.

За все то время, что ребята находятся на реалити-шоу, им не удалось выиграть ни одного конкурса, но сейчас, после того, как они сыграли свадьбу и стали родителями замечательной малышки, Оля и Дима уверены, что удача наконец-то будет к ним благосклонна.

Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в Instagram из-за конкурса «Человек года»

И до определенного момента многие зрители действительно были готовы отдать свой голос в пользу семьи, а не участников-одиночек, хотя и среди них много достойных кандидатов, к примеру, та же Марина Африкантова. Однако позже от Ильи Яббарова забеременела Алена Савкина, которая в последствии осталась одна и тоже без жилья в столице. В добавок ко всему в периметр вернулось семейство Блюменкранц, которое находится на грани развода, но хочет выиграть квартиру для своей маленькой дочери Беатрисы.

В результате шансы Рапунцель получить жилплощадь заметно уменьшились, и молодая мамочка это прекрасно понимает, от чего очень сильно нервничает и выливает свой гнев на домочадцев.

Ольга Рапунцель и Иосиф Оганесян сцепились в Instagram из-за конкурса «Человек года»

Иосифу Оганесяну за таким поведением участницы наблюдать смешно, он не понимает, почему она вдруг решила, что квартира достанется именно ей.

«Конкурс еще не начался, а борьба за первое место длится уже не один день. Странно, так как шанс на победу есть каждого, и не факт, что это будет «Рапунцель», хотя она мечтает об этом», - написал он в своем микроблоге.

Супруга Дмитрия Дмитренко молчать не стала и в комментариях к посту написала, что таким как Иосиф выгодно говорить о том, что она мечтает выиграть жилье, дабы потом это обсуждалось в эфирах. Но на самом деле ничего такого она не говорила и всегда была за здоровую конкуренцию.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:51
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