Музей Орсе признан самым посещаемым в мире
Рейтинг составлен после проведённого анализа оставленных отзывов в соцсети. Лучшим музеем года признан музей Орсе, который находится в Париже.
В этом году в ТОП лучших культурных учреждений также вошли: Британский музей (Лондон), Национальный мемориал (Ньй-Йорк). Также туристы отметили мадридский Национальный музей Прадо, Лувр (Париж) и афинский Новый музей Акрополя.
В данном рейтинге также нашлось место российскому культурному учреждению. Петербургский Эрмитаж занял десятое место.
В этом году в ТОП лучших культурных учреждений также вошли: Британский музей (Лондон), Национальный мемориал (Ньй-Йорк). Также туристы отметили мадридский Национальный музей Прадо, Лувр (Париж) и афинский Новый музей Акрополя.
В данном рейтинге также нашлось место российскому культурному учреждению. Петербургский Эрмитаж занял десятое место.