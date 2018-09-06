Александра Черно на Острове любви поправилась на 4 килограмма

Кроме того, те деньги, которые девушка получила за каждый потерянный килограмм, по мнению фанатов, достались ей абсолютно незаслуженно.И особенно сильно публика начала возмущаться после того, как Сашу отправили на Остров любви, где всего за несколько дней она поправилась аж на 4 килограмма, и сама откровенно обо всем призналась в Stories своего профиля в Instagram.Впрочем, Черно также заявила, что осознает масштабы катастрофы и пообещала начать заниматься спортом, однако зрители сомневаются, что она действительно возьмется за себя.Они уверены, что с Сейшел возлюбленная Иосифа Оганесяна вернется с весом еще большим, чем был у нее до перезагрузки, и руководство «Дома-2» во главе с Ксенией Бородиной потребуют возвращения всех потраченных на нее денег.А если учесть, что Саша и так выплачивает крупную сумму за кредит, то сидеть в периметре ей придется еще очень долго, чтобы рассчитаться со всеми долгами перед страной и телестройкой.