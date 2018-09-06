Александра Черно на Острове любви поправилась на 4 килограмма
Перезагрузка участницы телепроекта «Дом-2» Александры Черно не оставила равнодушных. Ни у кого из зрителей нет ни малейшего сомнения в том, что Ксения Бородина и вся ее приглашенная на Поляну команда специалистов потерпела фиаско.
Кроме того, те деньги, которые девушка получила за каждый потерянный килограмм, по мнению фанатов, достались ей абсолютно незаслуженно.
И особенно сильно публика начала возмущаться после того, как Сашу отправили на Остров любви, где всего за несколько дней она поправилась аж на 4 килограмма, и сама откровенно обо всем призналась в Stories своего профиля в Instagram.
Впрочем, Черно также заявила, что осознает масштабы катастрофы и пообещала начать заниматься спортом, однако зрители сомневаются, что она действительно возьмется за себя.
Они уверены, что с Сейшел возлюбленная Иосифа Оганесяна вернется с весом еще большим, чем был у нее до перезагрузки, и руководство «Дома-2» во главе с Ксенией Бородиной потребуют возвращения всех потраченных на нее денег.
А если учесть, что Саша и так выплачивает крупную сумму за кредит, то сидеть в периметре ей придется еще очень долго, чтобы рассчитаться со всеми долгами перед страной и телестройкой.
Кроме того, те деньги, которые девушка получила за каждый потерянный килограмм, по мнению фанатов, достались ей абсолютно незаслуженно.
И особенно сильно публика начала возмущаться после того, как Сашу отправили на Остров любви, где всего за несколько дней она поправилась аж на 4 килограмма, и сама откровенно обо всем призналась в Stories своего профиля в Instagram.
Впрочем, Черно также заявила, что осознает масштабы катастрофы и пообещала начать заниматься спортом, однако зрители сомневаются, что она действительно возьмется за себя.
Они уверены, что с Сейшел возлюбленная Иосифа Оганесяна вернется с весом еще большим, чем был у нее до перезагрузки, и руководство «Дома-2» во главе с Ксенией Бородиной потребуют возвращения всех потраченных на нее денег.
А если учесть, что Саша и так выплачивает крупную сумму за кредит, то сидеть в периметре ей придется еще очень долго, чтобы рассчитаться со всеми долгами перед страной и телестройкой.