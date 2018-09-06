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Леонид Агутин презентовал клип на песню Виктора Цоя, в котором попрощался с летом

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин презентовал клип на песню легендарного певца Виктора Цоя «Кончится лето». Видео ролик можно найти на YouTube канале артиста.

Леонид Агутин презентовал клип на песню Виктора Цоя, в котором попрощался с летом


Леонид Агутин решил попрощаться с летом весьма оригинальным способом. Он снял клип на кавер-песню «Кончится лето» группы «Кино». Клип смонтирован из серии отснятых кадров, на которых запечатлены разные люди с плакатами в руках. Часть клипа состоит из обрезков концерта на одном из летних фестивалей. На кадрах ролика можно увидеть и супругу Агутина Анжелику Варум, также Владимира Преснякова и Сергея Шнурова. Аранжировку для кавера помогли создать музыканты из группы «Эсперанто»



Пользователи YouTube пришли в откровенный восторг от выбора песни Агутиным. Ведь Виктор Цой до сих пор «жив» в сердцах многих из них. Ролик собрал более 33 тыс. просмотров, и огромное количество восторженных комментариев.

Напомним, что песня «Кончится лето» вошла в альбом группы «Кино» под названием «Черный альбом», который группа записала в 1990 году. А выпущен он был уже после трагической кончины Виктора Цоя.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:21
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