Леонид Агутин презентовал клип на песню Виктора Цоя, в котором попрощался с летом

Леонид Агутин решил попрощаться с летом весьма оригинальным способом. Он снял клип на кавер-песню «Кончится лето» группы «Кино». Клип смонтирован из серии отснятых кадров, на которых запечатлены разные люди с плакатами в руках. Часть клипа состоит из обрезков концерта на одном из летних фестивалей. На кадрах ролика можно увидеть и супругу Агутина Анжелику Варум, также Владимира Преснякова и Сергея Шнурова. Аранжировку для кавера помогли создать музыканты из группы «Эсперанто»Пользователи YouTube пришли в откровенный восторг от выбора песни Агутиным. Ведь Виктор Цой до сих пор «жив» в сердцах многих из них. Ролик собрал более 33 тыс. просмотров, и огромное количество восторженных комментариев.Напомним, что песня «Кончится лето» вошла в альбом группы «Кино» под названием «Черный альбом», который группа записала в 1990 году. А выпущен он был уже после трагической кончины Виктора Цоя.