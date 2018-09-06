В ближайшее время ожидается выпуск нового УАЗ "Профи" с увеличенными габаритами

Ульяновский завод машиностроения выпустит новый УАЗ “Профи”. Сертификационные документы на автомобиль уже оформлены. Модель будет превышать по габаритам предыдущую вариацию данного автомобиля.Предполагалось, что УАЗ “Профи” нельзя удлинять, в связи с особенностями корпуса, В частности этому мешали “закрытые” лонжероны и добавить некую панель-удлинитель было крайне проблематично. Впрочем, опытные инженеры завода УАЗ смогли решить данную проблему, колесная база была увеличена на 65 см, а общая длина автомобиля возросла почти на метр. Длина УАЗ “Профи”, в зависимости версии автомобиля, будет составлять от 6,9 до 7,1 метров. Предыдущая версия автомобиля была ощутимо короче, порядка 5,94-5,99 метров.Впрочем, инженеры УАЗ на данный момент не сообщают о том, как именно им удалось повысить длину автомобиля. Известно лишь то, что масса автомобиля увеличилась примерно на 300 кг, а общий вес автомобиля составит 3,5 тонны.