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Instagram разработает собственный онлайн-шопинг

Instagram планирует разработать собственный онлайн-шопинг, которому посвятят полностью автономное приложение. Потенциальная аудитория данного сервиса будет иметь возможность просматривать коллекции продавцов, непосредственно на которых они подписаны.

Instagram разработает собственный онлайн-шопинг


Покупки можно будет совершать в новом приложении. Пока представители сервиса не комментируют появившуюся информацию. Имеются данные, что 80 процентов пользователей соцсети Instagram постоянно отслеживают продвижение товаров не меньше, чем одного бренда. В свою очередь автономное приложение, которое позволяет онлайн-шопинг, позволит сервису создать отдельную площадку, где будет проводиться ритейл. Компания в данном случае значительно увеличит доходы. Записи в социальных сетях имеются у 25 000 000 компаний. Из них более 2 000 000 выступают рекламодателями. Ряд компаний стали уже в Instagram продавать свои инструменты, чтобы привлечь рекламодателей. Речь в частности ведётся о создаваемых там фотогалереях – магазинах. Функции покупок, которые содержатся в новом таком приложении Instagram, были уже протестированы.

Зарегистрированные пользователи теперь могут осуществлять покупки, при этом делая рядом с фото товара соответствующую отметку. Это является неединственной новацией от Instagram. Также создатели планируют приложение, которое позволяет делать посты вертикально снятых видео. Продолжительность их будет до часа при взаимодействии с IGTV - реальным конкурентом YouTube.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:14
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