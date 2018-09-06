Instagram разработает собственный онлайн-шопинг

Покупки можно будет совершать в новом приложении. Пока представители сервиса не комментируют появившуюся информацию. Имеются данные, что 80 процентов пользователей соцсети Instagram постоянно отслеживают продвижение товаров не меньше, чем одного бренда. В свою очередь автономное приложение, которое позволяет онлайн-шопинг, позволит сервису создать отдельную площадку, где будет проводиться ритейл. Компания в данном случае значительно увеличит доходы. Записи в социальных сетях имеются у 25 000 000 компаний. Из них более 2 000 000 выступают рекламодателями. Ряд компаний стали уже в Instagram продавать свои инструменты, чтобы привлечь рекламодателей. Речь в частности ведётся о создаваемых там фотогалереях – магазинах. Функции покупок, которые содержатся в новом таком приложении Instagram, были уже протестированы.Зарегистрированные пользователи теперь могут осуществлять покупки, при этом делая рядом с фото товара соответствующую отметку. Это является неединственной новацией от Instagram. Также создатели планируют приложение, которое позволяет делать посты вертикально снятых видео. Продолжительность их будет до часа при взаимодействии с IGTV - реальным конкурентом YouTube.