Политологи: у Дмитрия Артюхова хорошие шансы одержать победу на губернаторских выборах в ЯНАО

Как заявил политолог Алексей Куртов, за время своей работы Дмитрий Артюхов зарекомендовал себя высокоэффективным управленцем. За время своей работы он уже успел поучаствовать в серьезных проектах федерального значения. К примеру, запуск реализации федерального проекта Северный широтный ход (СШХ) был произведен именно при этом политике. По мнению эксперта, это позволит Артюхову заручиться поддержкой депутатов, которые могут оценить его реальную работу.По словам Евгения Минченко (глава холдинга «Минченко консалтинг»), у Дмитрия Артюхова хорошие перспективы. Он заострил внимание на том, что Дмитрий Артюхов за время своей работы сумел добиться выделения серьезных средств федерального правительства для реализации проекта СШХ, а также поддержки главы государства и правительства страны