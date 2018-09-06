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Политологи: у Дмитрия Артюхова хорошие шансы одержать победу на губернаторских выборах в ЯНАО

Глава государства предложил на рассмотрение заксобранию ЯНАО три кандидатуры для избрания на должность губернатора. Речь идет об Александре Голубенко (ЛДПР), Виталии Лагутине (КПРФ) и действующем врио губернатора Дмитрии Артюхове. Известные политические эксперты подвели итоги ста дней работы последнего в роли главы округа, сойдясь во мнении, что у него есть хорошие шансы победить на непрямых выборах (они пройдут 9 сентября). Об этом информирует агентство «Росбалт».

Политологи: у Дмитрия Артюхова хорошие шансы одержать победу на губернаторских выборах в ЯНАО


Как заявил политолог Алексей Куртов, за время своей работы Дмитрий Артюхов зарекомендовал себя высокоэффективным управленцем. За время своей работы он уже успел поучаствовать в серьезных проектах федерального значения. К примеру, запуск реализации федерального проекта Северный широтный ход (СШХ) был произведен именно при этом политике. По мнению эксперта, это позволит Артюхову заручиться поддержкой депутатов, которые могут оценить его реальную работу.

По словам Евгения Минченко (глава холдинга «Минченко консалтинг»), у Дмитрия Артюхова хорошие перспективы. Он заострил внимание на том, что Дмитрий Артюхов за время своей работы сумел добиться выделения серьезных средств федерального правительства для реализации проекта СШХ, а также поддержки главы государства и правительства страны

 
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Общество
Добавил: Инна Сегодня, 12:11
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