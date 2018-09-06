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ВОЗ: Из-за недостаточной физической активности могут умереть 1,4 млрд человек

Представители Всемирной организации здоровья (ВОЗ) обеспокоены тем, что в ближайшем будущем из-за недостаточной физической активности могут умереть порядка 1,4 млрд человек. Такие данные эксперты предоставили после проведения опроса среди людей в возрасте от 18 лет, проживающих в 170 странах мира.

ВОЗ: Из-за недостаточной физической активности могут умереть 1,4 млрд человек


Сотрудники ВОЗ бью тревогу, так как по их данным почти 1,4 млрд человек в скором времени могут умереть из-за высокого риска развития у них диабета второго типа и ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной тому специалисты называют недостаточную физическую активность населения. Как показал масштабный опрос, проведённый среди респондентов из 170 стран, недельную норму двигательной активности (минимум 150 минут) не выполняет каждый четвёртый мужчина и каждая третья женщина.

Кроме того, исследование позволило определить и то, что в современном обществе более физически активными являются люди с меньшим заработком, но несмотря на это, мужчины всё также опережают слабую половину человечества по физическим и силовым показателям.

 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 14:08
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