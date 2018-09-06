Зрители «Дома-2» требуют изгнания Виктора Шароварова за издевательство над псом Сейшиком

«Друзья! Мы с Безусом спасаем собак местных от здешних жителей каждый день, подкармливаем их и Сейшика в том числе. Без воспитательных моментов тоже никак», - написал Шароваров несколько дней назад в своем микроблоге.

А на днях от «звезды» Острова любви досталось всеобщему любимцу – Сейшику. В Сети уже есть кадры из эфира, на которых отчетливо видно, как Витя схватил щенка за ошейник и со всей силы швырнул его в сторону лишь за то, что он путался под ногами во время очередного конкурса.Впрочем, Шароварову уже знатно досталось за такой поступок. Мало того, что на него обрушила свой гнев Оксана Ряска и пообещала наказать по всей строгости Ольга Орлова, так еще и поклонники телестройки, которые раньше благосклонно поддерживали парня и даже иногда вставали на его сторону, начали требовать немедленного изгнания.Они уверены, что человек, способный проявлять такую жестокость к братьям нашим меньшим, имеет проблемы с психикой и его место в лечебнице, а не на реалити-шоу.Сам же Витя объяснил свой поступок мерами воспитания. По его словам, щенок, хоть и любимец всего Острова любви, но его дрессировкой никто не занимается, а потому иногда он не слушается и даже может укусить.