Зрители «Дома-2» требуют изгнания Виктора Шароварова за издевательство над псом Сейшиком
Далеко не в первый раз участник телепроекта «Дом-2» Виктор Шароваров, которого многие привыкли считать «тюфяком», проявляет свою жестокость по отношению к животным. Так, к примеру, зрители до сих пор помнят, как молодой человек разобрался с котенком, которого на вилле приютила Милена Безбородова.
А на днях от «звезды» Острова любви досталось всеобщему любимцу – Сейшику. В Сети уже есть кадры из эфира, на которых отчетливо видно, как Витя схватил щенка за ошейник и со всей силы швырнул его в сторону лишь за то, что он путался под ногами во время очередного конкурса.
Впрочем, Шароварову уже знатно досталось за такой поступок. Мало того, что на него обрушила свой гнев Оксана Ряска и пообещала наказать по всей строгости Ольга Орлова, так еще и поклонники телестройки, которые раньше благосклонно поддерживали парня и даже иногда вставали на его сторону, начали требовать немедленного изгнания.
Они уверены, что человек, способный проявлять такую жестокость к братьям нашим меньшим, имеет проблемы с психикой и его место в лечебнице, а не на реалити-шоу.
Сам же Витя объяснил свой поступок мерами воспитания. По его словам, щенок, хоть и любимец всего Острова любви, но его дрессировкой никто не занимается, а потому иногда он не слушается и даже может укусить.
А на днях от «звезды» Острова любви досталось всеобщему любимцу – Сейшику. В Сети уже есть кадры из эфира, на которых отчетливо видно, как Витя схватил щенка за ошейник и со всей силы швырнул его в сторону лишь за то, что он путался под ногами во время очередного конкурса.
Впрочем, Шароварову уже знатно досталось за такой поступок. Мало того, что на него обрушила свой гнев Оксана Ряска и пообещала наказать по всей строгости Ольга Орлова, так еще и поклонники телестройки, которые раньше благосклонно поддерживали парня и даже иногда вставали на его сторону, начали требовать немедленного изгнания.
Они уверены, что человек, способный проявлять такую жестокость к братьям нашим меньшим, имеет проблемы с психикой и его место в лечебнице, а не на реалити-шоу.
Сам же Витя объяснил свой поступок мерами воспитания. По его словам, щенок, хоть и любимец всего Острова любви, но его дрессировкой никто не занимается, а потому иногда он не слушается и даже может укусить.
«Друзья! Мы с Безусом спасаем собак местных от здешних жителей каждый день, подкармливаем их и Сейшика в том числе. Без воспитательных моментов тоже никак», - написал Шароваров несколько дней назад в своем микроблоге.