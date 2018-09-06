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Зрители шоу «Замуж за Бузову» определились с фаворитом, им стал Александр Гринев

Пока зрители телепроекта «Дом-2» не перестают надеяться на то, что у Ольги Бузовой и Романа Гриценко все-таки будут отношения, а возможно и брак, поклонники реалити-шоу «Замуж за Бузову» уже подыскали девушке более достойного кандидата на ее руку и сердце.

Едва досмотрев первую серию, фанаты хором начали говорить о том, что звезде нужно строить любовь с Александром Гриневым, а последующие выпуски лишь подтвердили это.

Зрители шоу «Замуж за Бузову» определились с фаворитом, им стал Александр Гринев

По мнению публики, именно Саша, а не «сопливый мальчишка» Рома, сможет осчастливить Олю. Кроме того, пользователи считают, что свою гонку за внимание ведущей участник телестройки уже давно проиграл, не раз подрывая ее доверие к себе.

Некоторые поклонники Бузовой даже создали в Сети опрос, в котором поинтересовались, с кем знаменитость смотрится лучше: с Гриценко или Гриневым, хотя и отметили, что внешне молодые люди очень похожи между собой.

Стоит сказать, что сама звезда с опасением относится к Александру, ведь во втором выпуске тот осмелился не явиться к ней на встречу. Впрочем, несмотря на это она не стала выгонять его и все же подарила ему свой поцелуй, поэтому многочисленные фанаты продолжат следить за тем, как развиваются их отношения.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:55
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