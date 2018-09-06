Зрители шоу «Замуж за Бузову» определились с фаворитом, им стал Александр Гринев

Едва досмотрев первую серию, фанаты хором начали говорить о том, что звезде нужно строить любовь с Александром Гриневым, а последующие выпуски лишь подтвердили это.По мнению публики, именно Саша, а не «сопливый мальчишка» Рома, сможет осчастливить Олю. Кроме того, пользователи считают, что свою гонку за внимание ведущей участник телестройки уже давно проиграл, не раз подрывая ее доверие к себе.Некоторые поклонники Бузовой даже создали в Сети опрос, в котором поинтересовались, с кем знаменитость смотрится лучше: с Гриценко или Гриневым, хотя и отметили, что внешне молодые люди очень похожи между собой.Стоит сказать, что сама звезда с опасением относится к Александру, ведь во втором выпуске тот осмелился не явиться к ней на встречу. Впрочем, несмотря на это она не стала выгонять его и все же подарила ему свой поцелуй, поэтому многочисленные фанаты продолжат следить за тем, как развиваются их отношения.