Глюкоза продемонстрировала «правильное» нижнее белье на модном показе в Вероне
Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, продемонстрировала в Вероне в рамках модного показа популярного бренда, «правильное» нижнее белье. На данном мероприятии певица сфотографировалась со звездой телесериала «Секс в большом городе» - Сарой Джессикой Паркер.
Отечественная исполнительница предстала на данном фото в бежевом костюме. Наталья Ионова смело показала под распахнутым пиджаком элегантный бюстгальтер. По словам Глюкозы, нижнее белье не должно вызывать желание спрятать его под одеждой. При этом Сара Джессика Паркер запечатлена в синей юбке и гипюровой белой блузе.
Невзирая на довольно смелый образ, звезда отечественной эстрады не выглядела вульгарно. Американская актриса также продемонстрировала темный бюстгальтер. Однако она решила это сделать более тонко, спрятав «лиф» под полупрозрачной верхней одеждой.
Отечественная исполнительница предстала на данном фото в бежевом костюме. Наталья Ионова смело показала под распахнутым пиджаком элегантный бюстгальтер. По словам Глюкозы, нижнее белье не должно вызывать желание спрятать его под одеждой. При этом Сара Джессика Паркер запечатлена в синей юбке и гипюровой белой блузе.
Невзирая на довольно смелый образ, звезда отечественной эстрады не выглядела вульгарно. Американская актриса также продемонстрировала темный бюстгальтер. Однако она решила это сделать более тонко, спрятав «лиф» под полупрозрачной верхней одеждой.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ