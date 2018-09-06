Минтруд предложил создать в офисах детские комнаты
Создание в офисах детских комнат, может значительно повлиять на занятость женщин, сообщили в Министерстве труда России. Малыши будут находиться в условиях специализированных помещений в течение рабочего дня, на протяжении которого мамы будут спокойно трудиться.
Рабочая версия данного предложения содержится в плане мероприятий реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми». По данному поводу в ведомстве уже ждут конкретных идей от самих работодателей. Реализация всех поступивших предложений начнется после 1 июля 2019 года.
Минтруд заинтересован в содействии занятости женщин, воспитывающих детей. В настоящее время рассматриваются предложения по созданию семейных детских садов и предоставлению бесплатных нянь всем нуждающимся.
Рабочая версия данного предложения содержится в плане мероприятий реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми». По данному поводу в ведомстве уже ждут конкретных идей от самих работодателей. Реализация всех поступивших предложений начнется после 1 июля 2019 года.
Минтруд заинтересован в содействии занятости женщин, воспитывающих детей. В настоящее время рассматриваются предложения по созданию семейных детских садов и предоставлению бесплатных нянь всем нуждающимся.
Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:10