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Минтруд предложил создать в офисах детские комнаты

Создание в офисах детских комнат, может значительно повлиять на занятость женщин, сообщили в Министерстве труда России. Малыши будут находиться в условиях специализированных помещений в течение рабочего дня, на протяжении которого мамы будут спокойно трудиться.
Минтруд предложил создать в офисах детские комнаты


Рабочая версия данного предложения содержится в плане мероприятий реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми». По данному поводу в ведомстве уже ждут конкретных идей от самих работодателей. Реализация всех поступивших предложений начнется после 1 июля 2019 года.

Минтруд заинтересован в содействии занятости женщин, воспитывающих детей. В настоящее время рассматриваются предложения по созданию семейных детских садов и предоставлению бесплатных нянь всем нуждающимся.

 
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Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:10
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