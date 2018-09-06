Психологи выяснили, как мысли и планы влияют на будущее

Психологи уверены, что не только положительные, но и негативные установки и мысли о будущем могут влиять на ход его развития. Чтобы подтвердить свои предположения, группа экспертов из Института политических исследований в США провела эксперимент с привлечением учащихся американских колледжей. Как пишет издание Planet Today, те респонденты, которые регулярно представляли себе лучший из сценариев развития будущего после окончания учёбы, на подсознательном уровне стремились к его воплощению в реальность, прилагая максимум усилий даже в самых сложных и неразрешимых ситуациях.Кроме того, психологами была доказана также и польза негативных мыслей о будущем. Выяснилось, что студенты, считающие себя не способными добиться каких-либо высот, старались находить способы доказать не только окружающим, но и самим себе, что могут сделать практически невозможное, побуждая себя таким образом к усовершенствованию навыков и сокращая количество допускаемых в принятии важных решений ошибок.