В Волгограде тело пропавшего ребенка нашли на дне выгребной ямы

По информации, на текущей момент предоставленной ведомством, 05.09.18 поступило сообщение о пропаже ребенка. Жительница региона сообщила, что ее внук пропал. 4 числа он вышел погулять и не вернулся. Ребенка обнаружили мертвым на дне выгребной ямы одного из кафе города. Люк был прикрыт большим куском ДСП.Какие обстоятельства привели к смерти ребенка на данный момент не сообщается.На текущий момент тело отправлено на судебное медицинское исследование. Ответственные лица, вероятно, назначат проведение процессуального решения исходя из результатов проверки. Дополнительные подробности касательно данного дела остаются неизвестными.