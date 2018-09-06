Детский писатель Андрей Усачев обвиняет "Союзмультфильм" в воровстве

При этом сам писатель отклонил такое предложение. Андрею Усачеву предлагали написать ряд новых историй про Винни-Пуха. Он сразу ответил, что это будет «воровской историей», в которой он не желает принимать участие. По словам литератора, студия не ставит каких-то конкретных требований писателям. "Союзмультфильм" имеет списки мультфильмов, персонажей которых студия предлагает взять для новых сценариев. В шорт-лист студии вошли: "Вовка в Тридевятом царстве", "Попугай Кеша", "Маугли", "Львёнок и Черепаха", "Бременские музыканты", "Котёнок Гав", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Чебурашка", "Винни-Пух". Андрей Усачев в лонг-листе обнаружил мультипликационные фильмы, снятые по его сценарию: "Рыцарский роман", "Приключения Котобоя", а также "Новые приключения Котобоя".Литератор заявил, что, оказывается, есть такое слово, как – новеллизация. В данном случае берутся персонажи из мультфильмов, про которые по сценарию, закупленному "Союзмультфильмом", пишутся новые истории. По мнению представителей студии "Союзмультфильм", у них имеется право на персонажа почтальона Печкина либо кота Матроскина. Писатель считает, что они отдают права, которые им не могут принадлежать. Андрей Усачев призывает писателей не брать участие в таких проектах "Союзмультфильма".