General Motors и SAIC опубликовали фото нового бюджетного кроссовера Baojun

Несмотря на то, что официальная презентация автомобиля еще не состоялась, в сеть уже попали некоторые фото, на которых можно рассмотреть внешние особенности новинки. На представленных фотоснимках можно увидеть большую решетку радиатора, двухуровневое расположение передних фар. Такой «нос» автомобиля стал результатом скрещивания двух предыдущих марок Baojun 530 и Baojun 510.Под капотом займет свое законное место турбодвигатель на 1,5 литра, который производит 150 лошадиных сил. Двигатель будет работать на двух видах коробок передач: механическая на 6 скоростей, или коробка-робот 6-ти диапазонов.