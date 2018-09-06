Экс-участник «Дома-2» Илья Гажиенко не приехал проститься с умершей сестрой

«Сегодня мы потеряли самого светлого и дорогого сердцу человека Елену Гажиенко. Она была чистой и искренней. Спасибо всем кто за неё молился и был с нами в эти тяжёлые дни. Мы вам безмерно благодарны. Покойся с миром моя девочка. Мои добрые люди я буду каждому из вас благодарна, если вы поставите свечу ей в Храме или помолитесь об её упокоение! Спасибо всем за поддержку!», - написала Диларам Сапарова в личном микроблоге.

«Лена не только видеть своего брата не хочет, но и знать. К сожалению, это так, и она сама об этом не раз говорила и писала всем. Он не прилетел до сих пор, а только требовал отчет, что и как! Мы ему сказали: считаешь нужным, прилетай, тебя встретят», - рассказала участница одного из самых мистических телепроектов России «Битвы экстрасенсов».

«Сын хорошо ведет себя в общественных местах, но все-таки бывает, что он капризничает. Например, если мы слишком долго гуляли. Он устает. Но не истерит, не просит ему купить игрушку со слезами на глазах», - не единожды рассказывал экс-участник прославленного реалити-шоу «Дом-2» своим поклонникам.

Ни для кого из преданных поклонников звездного семейства Ильи Гажиенка и Ольги Агибаловой не является секретом то, что несколько месяцев назад старшая сестра экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» узнала о своем страшном заболевании. Неделю назад родственница Ильи попала в реанимацию.Тогда медицинские специалисты оценили состояние девушки, как стабильно критическое, и, невзирая на все усилия, спасти сестру Гажиенка не удалось. Сегодня Елена скончалась.Нужно сказать, что родные, как и сама Елена, никогда не афишировали подробности заболевания. По словам родственников усопшей, девушке не хотелось привлекать к своей личности лишнее внимание, так как она попросту не желала, чтобы кто-то видел ее больной и тем более жалел.О том, что Елены не стало, сообщила возлюбленная брата Ильи Гажиенко. Добавим, что на протяжении всего этого времени именно Диларам Сапарова держала всех в курсе и рассказывала о состоянии здоровья девушки.Несколько часов назад Диларам опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежий пост, в котором сообщила своим подписчикам, что Елена Гажиенко скончалась.Журналистам удалось узнать, что Елена Гажиенко проходила лечение в клинике Казахстана. Отцу девушки, из-за проблем со здоровьем, запрещены перелеты и именно поэтому мужчине не удалось проститься со своей дочерью. А вот с Ильей Гажиенко, по словам Диларам Сапаровой, Елена уже давно не общается.Стоит отметить, что многочисленные пользователи социальных сетей один за другим принялись обвинять бывшего участника скандального телепроекта «Дом-2» Илью Гажиенко в том, что он не уделяет достаточно внимания своим родным и близким. Как выяснилось, последние несколько дней мужчина провел на отдыхе в Крыму.Заметим, что некоторые пользователи Сети просто-таки убеждены в том, что именно супруга Ильи – Ольга Агибалова не позволяет своему мужу общаться со своей семьей. Впрочем, скорее всего, это просто домыслы. Напомним, что не так давно бывшая участница «Дома-2» рассказала своим преданным поклонникам, что на самом деле очень хорошо общается с родными супруга. По словам Ольги, они не единожды ездили всей семьей к родным Ильи в Краснодар.К слову, у Ильи Гажиенко и Ольги Агибаловой растет единственный наследник – 5-летний Кирилл. Звездное семейство души не чают в своем малыше, однако вторым, невзирая на неоднократные предположения и домыслы некоторых фанатов, на данный момент еще не планируют обзаводиться.