В Петребурге найден труп мужчины в оранжевой жилетке

Труп мужчины лежал на девятом этаже без явных признаков насильственной смерти. Ориентировочный возраст погибшего 50 лет. Надета на нем была оранжевая жилетка, светлые кроссовки и синие джинсы. В настоящее время причина его смерти не известна.