В Петребурге найден труп мужчины в оранжевой жилетке
В одном из районов Петербурга местные жители обнаружили труп мужчины, одетого в оранжевую жилетку. Тело найдено 5 сентября на межквартирной площадке многоэтажки.
Труп мужчины лежал на девятом этаже без явных признаков насильственной смерти. Ориентировочный возраст погибшего 50 лет. Надета на нем была оранжевая жилетка, светлые кроссовки и синие джинсы. В настоящее время причина его смерти не известна.
Труп мужчины лежал на девятом этаже без явных признаков насильственной смерти. Ориентировочный возраст погибшего 50 лет. Надета на нем была оранжевая жилетка, светлые кроссовки и синие джинсы. В настоящее время причина его смерти не известна.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:18