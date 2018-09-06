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«Под кайфом»: Пол Маккартни рассказал о своей встрече с Богом

Легендарный солист группы The Beatles Пол Маккартни рассказал о своей встрече с Богом «под кайфом». Оказалось, что в жизни кумира миллионов был период чрезмерного увлечения запрещёнными наркотическими веществами, о чём сейчас он очень жалеет.

«Под кайфом»: Пол Маккартни рассказал о своей встрече с Богом


Пол Маккартни, несмотря на свою популярность, старается как можно реже попадаться под прицелы фотокамер журналистов, редко соглашается на интервью, а отдыхать улетает в самые отдалённые уголки планеты, где его мало кто сможет узнать. Несмотря на такую скрытность, недавно певец всё же согласился на беседу с сотрудниками одного из западных изданий, рассказав им, что в жизни ему довелось встретиться со Всевышним, правда случилось это «под кайфом». Маккартни мог бы подумать, что это было обычной галлюцинацией от наркотических веществ, но его друг видел то же самое, что и он, а потому сомнений не оставалось — это была встреча с Богом.

Тогда солист The Beatles почувствовал величие происходящего момента и понял, что высшие силы всё же существуют. Сейчас Пол Маккартни верит в Бога и считает, что за все свои блага должен благодарить именно Его.

 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:20
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