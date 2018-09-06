Валерия Фрост променяла Захара Саленко на сына миллиардера - Александра Шарыго

Не изменили своего поведения возлюбленные и покинув реалити-шоу. Всего пару месяцев они пожили душа в душу, но потом бытовые проблемы и алкоголь разрушили их любовь.Спустя некоторое время после расставания молодой человек снова решил попытать счастье и вернулся на телестройку, однако не выдержал конкуренции с Никитой Шалюковым и по результатам голосования ушел за ворота.Что касается Леры, то ее личная жизнь сложилась лучше, чем у Захара. Несколько дней назад стало известно, что она начала встречаться с сыном миллиардера – Александром Шарыго.Стоит отметить, что этот парень уже успел «прославиться» на всю страну. До отношений с Фрост он какое-то время был с известной российской моделью Анной Лисовской, которая от него ушла из-за того, что он постоянно ее избивал.Тем не менее, экс-участницу «Дома-2» этот факт из биографии Александра совсем не смущает. Более того, она уверена, что молодой человек имеет серьезные намерения, ведь он уже познакомил ее со своими родителями, а также отвез на отдых в Испанию.