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Валерия Фрост променяла Захара Саленко на сына миллиардера - Александра Шарыго

Валерия Фрост и Захар Саленко считались одной из самых красивых пар телепроекта «Дом-2». Однако их отношения были далеко не идеальными, ведь еще будучи в периметре они неоднократно ссорились, дрались и расходились, а потом все друг другу прощали

Не изменили своего поведения возлюбленные и покинув реалити-шоу. Всего пару месяцев они пожили душа в душу, но потом бытовые проблемы и алкоголь разрушили их любовь.

Валерия Фрост променяла Захара Саленко на сына миллиардера - Александра Шарыго

Спустя некоторое время после расставания молодой человек снова решил попытать счастье и вернулся на телестройку, однако не выдержал конкуренции с Никитой Шалюковым и по результатам голосования ушел за ворота.

Что касается Леры, то ее личная жизнь сложилась лучше, чем у Захара. Несколько дней назад стало известно, что она начала встречаться с сыном миллиардера – Александром Шарыго.

Валерия Фрост променяла Захара Саленко на сына миллиардера - Александра Шарыго

Стоит отметить, что этот парень уже успел «прославиться» на всю страну. До отношений с Фрост он какое-то время был с известной российской моделью Анной Лисовской, которая от него ушла из-за того, что он постоянно ее избивал.

Тем не менее, экс-участницу «Дома-2» этот факт из биографии Александра совсем не смущает. Более того, она уверена, что молодой человек имеет серьезные намерения, ведь он уже познакомил ее со своими родителями, а также отвез на отдых в Испанию.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:26
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