В сети появились первые фото героини фильма "Капитан Марвел"

Фотография актрисы Бри Ларсон, которая предстала в образе героини «супергеройского» блокбастера Marve, появилась на обложке издания Entertainment Weekly. На фото у Капитана Марвел развиваются волосы и полыхают руки. Ранее поклонники лицезрели самую сильную героиню вселенной исключительно на публикациях со съемочной площадки. Однако сейчас пользователи соцсети смогли оценить образ артистки по первому официальному кадру из кинофильма.По словам поклонников, самому могущественному злодею Marve – Таносу, теперь надо "сбежать куда-нибудь подальше". Стоит напомнить, что премьера «супергеройского» блокбастера Marvel состоится весной 2019 года.