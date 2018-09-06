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Юрий Шатунов отмечает 45 день рождения в Германии

Легендарный певец и экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов отмечает свой 45-й день рождения с семьёй в Германии. Именно там ему удалось найти свою любовь, и там же родились двое его детей.

Юрий Шатунов отмечает 45 день рождения в Германии


За свои 45 лет жизни Юрий Шатунов успел не только прославиться на всю страну и за её пределами, но и повидать много несправедливости. Детство его практически полностью прошло в интернатах, где юному Юре Шатько (фамилия по паспорту) случайно повезло встретить Сергея Кузнецова — руководителя кружка художественной самодеятельности. Именно этот человек стал первой ступенью на пути к громкой славе, ведь он рассказал о хорошо поющем мальчике случайному попутчику Андрею Разину, который, в свою очередь, заинтересовался талантом подростка.

Юрий Шатунов отмечает 45 день рождения в Германии


До сих пор никто так и не может объяснить, что же сделало Шатунова и «Ласковый май» настолько популярными среди слушателей, но одно понятно точно - «Белые розы» всё ещё остаются вечным хитом, который ничем не уступает многим новым песням. Самого Шатунова это иногда раздражает, ведь сейчас он активно пишет тексты песен и снимает свои клипы, а публика всё также требует исполнять репертуар «Ласкового мая».

Сейчас певец живёт в Германии, где встретил свою супругу. До знакомства с ним она даже и не знала о его славе, что очень понравилось Шатунову. Пара вместе воспитывает двух детей. Возвращаться на ПМЖ в Россию легендарный певец пока не собирается.

 
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ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:29
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